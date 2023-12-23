По словам одного из украинских боевиков, некоторые их подразделения отменяют запланированные наступления из-за дефицита снарядов.

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Украинские боевики жалуются на усталость, безразличие, оправдывая это тем, что одержать победу в конфликте только за счет мотивации нельзя. Об этом пишет американское издание The Washington Post.

«Ребята устали, очень устали. Они все еще мотивированы...», - поделился с газетой один из украинских военных 128-й отдельной горно-штурмовой бригады.

Он также добавил, что за счет одной мотивации нельзя одержать победу.

Американская газета пишет, что украинской армии не хватает снарядов. По этой причине приходится отменять запланированные наступления некоторым подразделениям ВСУ. Также отмечается, что они с российской стороне не замечают такой нехватки.

Издание пишет, что ощутимая тревога в украинской столице усиливается дефицитом боеприпасов, поскольку помощь со стороны Соединенных Штатов и Европы задерживается, а зима нет.

Ранее украинские боевики пожаловались на неэффективную подготовку НАТО. Один из украинцев рассказал, что инструкторы НАТО плохо разбираются в реальной обстановке на местах.