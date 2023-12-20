В стране и мире Хуситы объявили о начавшейся всеобщей мобилизации для помощи сектору Газа Ирина Елагина Резервисты проходят подготовку в учебных лагерях во всех провинциях Йемена. © Фото: Hani Al-Ansi, dpa, Globallookpress Читайте нас на: Хуситы проводят массовую мобилизацию для помощи палестинцам в секторе Газа. Об этом заявил член политбюро движения «Ансар Алла» Хузам аль-Асад. «Всеобщая народная мобилизация в поддержку нашего народа в секторе Газа была начата во всех провинциях, были открыты тренировочные лагеря, десятки тысяч молодых людей пошли добровольцами обучаться военному ремеслу, несколько групп уже выпустились в различных провинциях Йемена», - приводит Радио Sputnik слова хуситского лидера. Он пояснил, что «народная армия» готова помочь населению Газы. Хуситы расценивают наземную операцию ЦАХАЛ как «геноцид со стороны израильской оккупационной армии при поддержке США». Ранее сообщалось о намерении йеменских хуситов атаковать торговые суда сторонников Израиля в Красном море. Для защиты торгового флота Пентагон объявил о проведении операции «Страж процветания» с участием кораблей США, Германии и других стран НАТО. Экспертное мнение и аналитика