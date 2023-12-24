В регионах Урала и Сибири ожидается «сумасшедшее» потепление

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В регионах Сибири и Урала в ближайшие дни прогнозируется температура воздуха на 12-15 градусов выше нормы. Об этом рассказал руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«В течение рабочих дней недели очень теплая погода, экстремально теплая будет на Урале, в Западной и Средней Сибири. Температура ожидается на 12-15 градусов выше нормы, будет близкой к рекордам», - цитирует ТАСС метеоролога.

Специалист рассказал, что до плюс 3 градусов тепла ожидается в Челябинской, Тюменской, Свердловской и Курганской областях. По словам Вильфанда, около 0 градусов будет в Новосибирской, Омской, Томской областях, а в Алтайском крае - до плюс 6 градусов. Синоптик также отметил, что на Таймыре ожидается около минус 10 градусов, и около минус 5 градусов в Туруханском районе Красноярского края.

«Это сумасшедшее тепло, несусветное для конца декабря в этих регионах», - отметил Вильфанд.

Метеоролог объяснил такое потепление перемещением теплых воздушных масс из Атлантики. По его словам, такая погода распространится на большую часть территории Российской Федерации к середине недели.

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