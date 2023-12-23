В Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности

В регионе ожидаются снежные заносы, сильный ветер, а в Подмосковье - обильный снегопад и налипание мокрого снега.

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В московском регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности до конца понедельника. Ожидаются сильный ветер и гололедица. Информацию опубликовал Гидрометцентр России.

«Период предупреждения: до 21 часа 25 декабря. Гололедица, 24 декабря местами сильная», - сообщили специалисты прогноз для Москвы.

Относительно Московской области уточняется, что в отдельных районах 24 декабря будут снежные заносы.

До 21 часа воскресенья в Москве и области сохранится сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду, включая метель. В Подмосковье до утра воскресенья местами пройдет сильный снег, может наблюдаться налипание мокрого снега.

Помимо осадков, ранее жителей Москвы предупредили о рекордно низком давлении в субботу, 23 декабря. Гидрометцентр пояснил, что атмосферное давление может приблизиться к рекордно низкому 727 миллиметра ртутного столба.