Al Jazeera: 100 палестинских журналистов убиты с 7 октября

Последней жертвой стал журналист Мухаммед Абу Хвейди, убитый в результате авиаудара по его дому.

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С момента эскалации арабо-израильского конфликта 7 октября в секторе Газа погибли 100 палестинских журналистов. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

По информации телеканала, последним умершим палестинским журналистом стал Мухаммед Абу Хвейди: он убит в результате авиаудара ЦАХАЛ по его дому, находящемуся на востоке Газы. Al Jazeera также подчеркнула, что атаки проводятся не оглядываясь на принципы международного права, дающие полную защиту журналистам, ученым и медицинским работникам.

Международная неправительственная организация Комитет защиты журналистов также заявила, что с момента начала наблюдений в 1992 году, сейчас видна наибольшая смертность среди работников средств массовой информации.

Ранее в ЦАХАЛ опубликовали данные о потерях армии Израиля с момента начала палестино-израильского конфликта. По информации с официального сайта Армии обороны Израиля, потери еврейского государства составили 477 военнослужащих.