Армия Бойцов группировки «Восток» в зоне СВО посетили священник, лама и заммуфтия Владислав Кустов Марина Крижановская Один из прибывших к бойцам в зону СВО - митрополит Дмитрий - сообщил, что не нашел бы себе оправдания, если бы этого не сделал. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: На Южно-Донецкое направление в зону проведения СВО прибыли представители трех вероисповеданий - православия, буддизма и ислама. Они посетили бойцов группировки войск «Восток». Первой состоялась встреча с военнослужащими из Забайкалья. Представитель Русской православной церкви митрополит Читинский и Петровск-Забайкальский Дмитрий провел православные обряды, выслушал и дал напутствие воинам. Несколько военнослужащих, пожелавших стать христианами, попросили их окрестить. Одно из важнейших таинств в христианской вере было проведено на месте, в ближайших тыловых районах у линии боевого соприкосновения. Все желающие получили нательные крестики и пояса с оберегающими молитвами. «Что бы я себе сказал, как бы я себя оправдал, если бы я сюда не приехал? <...> когда наши земляки-забайкальцы здесь несут свой подвиг, выполняют государственную задачу, а я, получается, там их призываю выполнять эту задачу, быть хорошими гражданами, быть хорошими прихожанами? А сам, получается, отсиживаюсь где-то в тылу?», - задался вопросом митрополит Читинский и Петровск-Забайкальский Дмитрий. © ТРК «Звезда» Он отметил, что ему хотелось бы посетить бойцов на передовой, но «есть определенные условия, не пускающие туда». Но с теми, кто был на передовой и выполнял этот долг, с теми, кто рисковал своей жизнью и был подвержен угрозе смерти митрополит Дмитрий смог встретиться. «Сегодня многих людей крестили, около 25 человек. Еще больше раздали крестиков, иконок. Беседы были, задавали нам вопросы. И поэтому почему я сегодня здесь, - это то малое, что я мог бы сделать. Хотелось бы, конечно, больше,», - добавил он. Представитель ислама - заместитель муфтия Дальнего Востока по работе с верующими военнослужащими Идрис-Хазрат Камалиддин прочитал Коран совместно с верующими воинами-мусульманами. Он ответил на вопросы военнослужащих и дал напутствие. «И атрибутику привезли, и предметы, которые вышивают различные волонтерские движения. Рассказываем бойцам о том, что там на местах и мусульмане, и православные, и все-все-все, всем миром и в нерабочее время собираются, изготавливают необходимые вещи <...>», - рассказал представитель муфтията. © ТРК «Звезда» Также религиозные обряды с воинами-приверженцами буддизма провел Батыр-лама. После проведенного молебна он передал им защитные обереги. На войне вера обретает особое место в душе военнослужащих. Помощь таким бойцам осуществляется помощниками командиров по работе с верующими и другими прибывающими в зону СВО священниками, которые регулярно посещают места расположения подразделений. Экспертное мнение и аналитика