Бойцов группировки «Восток» в зоне СВО посетили священник, лама и заммуфтия

На Южно-Донецкое направление в зону проведения СВО прибыли представители трех вероисповеданий - православия, буддизма и ислама. Они посетили бойцов группировки войск «Восток».
Первой состоялась встреча с военнослужащими из Забайкалья. Представитель Русской православной церкви митрополит Читинский и Петровск-Забайкальский Дмитрий провел православные обряды, выслушал и дал напутствие воинам.
Несколько военнослужащих, пожелавших стать христианами, попросили их окрестить. Одно из важнейших таинств в христианской вере было проведено на месте, в ближайших тыловых районах у линии боевого соприкосновения. Все желающие получили нательные крестики и пояса с оберегающими молитвами.
«Что бы я себе сказал, как бы я себя оправдал, если бы я сюда не приехал? <...> когда наши земляки-забайкальцы здесь несут свой подвиг, выполняют государственную задачу, а я, получается, там их призываю выполнять эту задачу, быть хорошими гражданами, быть хорошими прихожанами? А сам, получается, отсиживаюсь где-то в тылу?», - задался вопросом митрополит Читинский и Петровск-Забайкальский Дмитрий.
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