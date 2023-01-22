Воздушную тревогу объявили в подконтрольной Киеву части Запорожской области
Владимир Рогов заявил, что по военным складам украинских боевиков наносятся удары.
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В подконтрольной Киеву части Запорожской области объявили воздушную тревогу. Это следует из данных онлайн-карты Минцифры Украины.
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале сообщил о взрыве в городе Запорожье.
«Около 02:40 прозвучал громкий и объемный одиночный взрыв», - говорится в сообщении.
Помимо этого, отметил Рогов, слышны взрывы из ближайшего пригорода. Он заявил, что по военным складам и инфраструктуре украинских боевиков наносятся удары.
Ранее воздушную тревогу объявляли в Днепропетровской, Харьковской и Полтавской областях Украины.