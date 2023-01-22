В стране и мире Воздушную тревогу объявили в подконтрольной Киеву части Запорожской области Анастасия Бобылева Владимир Рогов заявил, что по военным складам украинских боевиков наносятся удары. © Фото: Yevhen Kotenko Keystone Press Agency Globallookpress Читайте нас на: В подконтрольной Киеву части Запорожской области объявили воздушную тревогу. Это следует из данных онлайн-карты Минцифры Украины. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале сообщил о взрыве в городе Запорожье. «Около 02:40 прозвучал громкий и объемный одиночный взрыв», - говорится в сообщении. Помимо этого, отметил Рогов, слышны взрывы из ближайшего пригорода. Он заявил, что по военным складам и инфраструктуре украинских боевиков наносятся удары. Ранее воздушную тревогу объявляли в Днепропетровской, Харьковской и Полтавской областях Украины. Экспертное мнение и аналитика