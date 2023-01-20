В Днепропетровской, Харьковской и Полтавской областях Украины звучит воздушная тревога

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В трех украинских областях - Днепропетровской, Харьковской и Полтавской - звучит сигнал воздушной тревоги. Сообщается, что на подконтрольной властям Украины части Запорожской области также слышно оповещение о тревоге.

Воздушная сирена сработала в промежутке с 10.25 до 10.27 по московскому времени. Информация представлена на карте украинского ведомства Минцифры.

Сутками ранее на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Ее слышали практически во всех областях страны. Онлайн-карта была окрашена красным цветом. Тревога была объявлена в 11.14 по московскому времени.