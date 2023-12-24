Танкистам группировки войск «Запад» вручили госнаграды на передовой

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Танкистам Западной группировки войск, которые отличились в ходе СВО на Купянском направлении, вручили государственные награды. Кадры предоставили в Минобороны России.

Церемония награждения прошла на передовой. За проявленные мужество, отвагу, стойкость и героизм командир танкового батальона группировки войск «Запад» с позывным «Стеллс» лично вручил танкистам Георгиевские кресты IV степени, медали «За отвагу» и медали Суворова.

«Стеллс» рассказал, что его военнослужащие уже неоднократно были представлены к государственным и ведомственным наградам. Сами бойцы каждый день совершенствуют свои профессиональные навыки.

По словам «Стеллса», в ходе СВО удалось наработать ряд уловок для подразделений противника, определить их сильные и слабые стороны, благодаря чему удается наносить противнику максимальное поражение с наименьшим расходом. Он также отметил хорошее морально-психологическое и боевое состояние батальона.

«В ходе СВО военнослужащие батальона с первых дней зарекомендовали себя очень хорошо, своими действиями спасли очень много жизней. Тактика применения подразделений очень сильно изменилась», - поделился командир танкового батальона с позывным «Стеллс».

Командир танка Т-90М «Прорыв» с позывным «Кардинал» получил Георгиевский крест IV степени за уничтожение укрепрайонов. Его экипаж стрелял кумулятивными снарядами, навесиками. В результате был взорван боекомплект и уничтожена техника противника. Он рассказал, что в его экипаже нет главного - все по-своему важны, каждый несет ответственность за свои задачи.

«В моей работе самое страшное - это потерять личный состав. Ты несешь ответственность за них. Чтобы таких ситуаций не было, мы с экипажем заранее обговариваем возможные маршруты, отступление», - отметил командир танка Т-90М «Прорыв».

Командира танка Т-72Б3 с позывным «Татарин» наградили медалью Суворова за отличное выполнение боевых задач. В крайний раз его экипаж поддержал огнем наших мотострелков и уничтожил 10 украинских боевиков. По характеру боевых задач экипажу танка Т-72Б3 чаще всего приходится работать с командными пунктами противника.

Ранее Георгиевские кресты IV степени, медали «За отвагу» и «За храбрость» II степени вручили бойцам штурмовых отрядов группировки войск «Запад».

Материал подготовили: Алина Луговая и Николай Баранов.