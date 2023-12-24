Шквалистый ветер частично сорвал крышу сочинской пятиэтажки

В регионе действует штормовое предупреждение, прогнозируется ветер до 27 метров в секунду и выше.

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Шквалистый ветер стал причиной падения деревьев и сноса крыши одного из домов многоквартирного дома в Сочи. Об инциденте сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.

«Работы по распиловке деревьев проводятся силами Муниципального звена, 10 ПСО Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, ЮРПСО МЧС России. Также поступила информация о том, что частично сорвана крыша в пятиэтажном доме», - пояснили в ведомстве.

На место происшествия уже направились сотрудники мэрии Сочи.

Сейчас в городе до понедельника действует штормовое предупреждение. Также прогнозировалось усиление ветра с порывами до 32 метров в секунду. К вечеру субботы ветер усилился, затем начался сильный ливень, а за ним град.

Ведомство предупреждало, что ожидаются неблагоприятные и опасные гидрометеорологические явления: сильные дожди, ливни с грозами, переходящие в мокрый снег.

При этом в предгорьях возможно сильное налипание снега на проводах и деревьях, а в горах - очень сильный снег и мощный ветер с порывами до 27 метров в секунду. Помимо этого, на реках возможен паводочный режим.

Днем 23 декабря из-за непогоды на запасные аэродромы Сочи отправили 18 рейсов. Воздушная гавань работает по фактической погоде.