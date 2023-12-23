В Сочи из-за непогоды на запасные аэродромы отправлены 18 рейсов

Мэр Сочи Алексей Копайгородский сообщил о готовности МЧС реагировать на угрозы для людей и инфраструктуры на фоне осадков.

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Сильный ветер и обильные осадки заставили 18 самолетов, направлявшихся в аэропорт Сочи, сесть на запасные аэродромы. Об этом написали в Telegram-канале Росавиации.

Отмечается, что аэропорт Сочи работает по фактической погоде, на территории воздушной гавани усилена смена аэродромной службы и создан оперативный штаб, активизирована вся необходимая техника. В севших на запасных аэродромах самолетах будут предоставляться еда и напитки пассажирам, а также размещение в гостинице в случае задержки рейсов.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский сообщил об организации дежурства на территории социальных объектов, где обильные осадки создали риск подтоплений. Мэр заверил, что уровень воды в реках остается в пределах нормы, зимние пляжи закрыты на время шторма, а в горные регионы ограничен доступ без зимней резины.

«На заседании комиссии по ЧС поручил усилить работу по всем направлениям. Силы и средства готовы реагировать в случае если осадки усилятся и появится угроза для людей или инфраструктуры. Только в комплексе ЖКХ готовы задействовать свыше 630 человек и 200 единиц техники» - написал Копайгородский в своем Telegram-канале.

Ранее удару стихии подверглась Ростовская область, где выпал ледяной дождь, «заморозивший город». Ледяные осадки вызвали множество коммунальных аварий, лишив света и водоснабжения тысячи жителей.