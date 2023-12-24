Специалист группы по спасению в зоне СВО рассказал об огневом прикрытии на Ми-8

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Специалисты поисково-спасательной группы ВКС Росиии на вертолетах Ми-8 выполнили боевые задачи на Краснолиманском направлении.

«Выполняю боевую задачу в составе поисково-спасательного отряда. В мои обязанности входит вести наблюдение, в случае нештатной ситуации отразить огонь противника и тем самым прикрыть свою группу, которая оказывает первую медицинскую помощь и эвакуирует летчика», - рассказал о своей работе специалист группы огневого прикрытия с позывным «Магаз».

Боец добавил, что в его задачи также входит обеспечение безопасности при транспортировке пострадавших в указанную точку.

Это подразделение состоит из группы огневой поддержки и медработника. Бойцы поисково-спасательной группы должны без остановки держать руку на пульсе и следить за обстановкой, чтобы в экстренной ситуации быстро среагировать - оперативно эвакуировать пострадавших летчиков в военный госпиталь.

Ранее на Краснолиманском направлении Су-34 поразили командно-наблюдательные пункты ВСУ авиамбомбами ФАБ-500, которые оснащены универсальными модулями планирования и коррекции.

Материал подготовили: Алина Луговая и Николай Баранов.