Специалист группы по спасению в зоне СВО рассказал об огневом прикрытии на Ми-8
Специалисты поисково-спасательной группы ВКС Росиии на вертолетах Ми-8 выполнили боевые задачи на Краснолиманском направлении.
«Выполняю боевую задачу в составе поисково-спасательного отряда. В мои обязанности входит вести наблюдение, в случае нештатной ситуации отразить огонь противника и тем самым прикрыть свою группу, которая оказывает первую медицинскую помощь и эвакуирует летчика», - рассказал о своей работе специалист группы огневого прикрытия с позывным «Магаз».
Боец добавил, что в его задачи также входит обеспечение безопасности при транспортировке пострадавших в указанную точку.
Это подразделение состоит из группы огневой поддержки и медработника. Бойцы поисково-спасательной группы должны без остановки держать руку на пульсе и следить за обстановкой, чтобы в экстренной ситуации быстро среагировать - оперативно эвакуировать пострадавших летчиков в военный госпиталь.
Ранее на Краснолиманском направлении Су-34 поразили командно-наблюдательные пункты ВСУ авиамбомбами ФАБ-500, которые оснащены универсальными модулями планирования и коррекции.
Материал подготовили: Алина Луговая и Николай Баранов.