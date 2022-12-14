Боксер Кудряшов заявил, что WBA выиграет от восстановления россиян в рейтингах

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Fernando Lavoz, ZUMAPRESS.com, GlobalLookPress

Решение восстановить россиян в рейтингах Всемирной боксерской ассоциации (WBA) пойдет на пользу этому виду спорта, перед организациями стоит задача именного его развития. Об этом в разговоре со «Звездой» заявил боксер Дмитрий Кудряшов.

«Я думаю, что это правильно, потому как бокс проигрывает таким федерациям, как UFC, которые проводят и санкционируют чемпионские бои с участием спортсменов из России», - сказал он.

Кудряшов назвал исключение россиян «плохим делом для бокса» и подчеркнул, что федерации должны заниматься в первую очередь развитием этого вида спорта.

Ранее экс-чемпион мира по боксу Костя Цзю назвал восстановление в рейтингах россиян и белорусов торжеством здравого смысла.