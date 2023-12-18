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Тысячи фермеров в знак протеста перекрыли тракторами центр Берлина

Ирина Елагина
15:32 18.12.2023
Протестующие требуют сохранить налоговые льготы для аграрного сектора.
© Видео: rebew_lexa, twitter.com © Фото: rebew_lexa, twitter.com
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Сотни немецких фермеров присоединились к тракторному маршу протеста и вывели свою технику на улицы в центре Берлина. Пользователи в соцсети поделились кадрами санкционированной властями акции против отмены налоговых льгот для аграрного сектора

На кадрах видео яркая сельскохозяйственная техника выстроилась в две колонны от Бранденбургских ворот. К протестующим все еще присоединяются новые участники марша протеста - они движутся к хвосту колонны по встречной полосе. Вереница машин растянулась на несколько километров.

По оценкам полиции, как передает ТАСС, к маршу присоединились порядка 3000 фермеров и несколько сотен тракторов.

Фермеры вышли на улицы немецкой столицы, чтобы помешать правительству отменить льготы на топливо и налоги для фермеров. Речь идет о поддержке в 480 млн евро, которые Берлин хочет сэкономить и попытаться вывести страну из бюджетного кризиса.

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