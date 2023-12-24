В Москве на Ленинградском шоссе элитная иномарка сбила человека

На Ленинградском шоссе иномарка сбила человека, переходившего дорогу в неположенном месте.

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На Ленинградском шоссе в Москве в районе дома 19 водитель автомобиля сбил пешехода. По данным Дептранса, человек переходил дорогу в неположенном месте. Оперативные службы работают над выявлением всех обстоятельств случившегося.

«На Ленинградском шоссе (в районе дома 19) произошло ДТП с участием автомобиля и пешехода», - говорится в сообщении департамента в Telegram-канале.

По данным 112, ДТП произошло с участием иномарки Lamborgini Urus. Девушка за рулем насмерть сбила человека.