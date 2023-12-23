В Москве на Поклонной горе случилось ДТП с десятком машин

В Москве на проезжей части по улице Генерала Дорохова образовалась пробка после ДТП.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

В Москве в районе Поклонной горы столкнулись около десятка машин. Кадры с места происшествия показал корреспондент «Звезды». Три покареженных автомобиля перекрыли проезжую часть на улице Генерала Дорохова. Судя по кадрам, в них влетели следовавшие позади авто.

В результате ДТП на дороге образовалась длинная пробка. В ГУ МВД по Москве нашему телеканалу рассказали, что пострадавших нет. Точная причина аварии еще уточняется.

Ранее смертельное ДТП произошло в Ростовской области. Там в результате столкновения легкового автомобиля и микроавтобуса погибли четыре человека. В Госавтоинспекции уточнили, что авария случилась на 35 километре автодороги «Ростов-Ставрополь».