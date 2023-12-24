МИД ФРГ включил в рождественское поздравление пожелания на русском языке

При этом поздравления на украинском языке МИД Германии не опубликовал.

© Фото: Игорь Зарембо РИА Новости

МИД Германии опубликовал поздравление с Рождеством и перевел его на несколько языков, включая русский. Поздравления на украинском языке в сообщении нет.

Короткие поздравления опубликованы на семи языках, помимо немецкого, в том числе на английском, русском, арабском, турецком. По-русски написано: «С наилучшими пожеланиями». В приложенном к поздравлению коротком сообщении МИД ФРГ пожелал всем спокойного и счастливого отдыха.

«Нам бы хотелось, чтобы к концу года ситуация в мире была лучше. Тем не менее мы желаем вам и вашим семьям счастливого и спокойного отдыха», - говорится в тексте.

Ранее сообщалось об отказе палестинского Вифлеема праздновать католическое Рождество в связи с ситуацией в Газе. В городе планировали дважды торжественно зажечь праздничную ель, однако из-за бомбардировок по территории анклава рождественские мероприятия отменили.