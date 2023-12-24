В Вифлееме отказались праздновать Рождество из-за бомбардировок Газы

В Вифлееме планировали дважды торжественно зажечь праздничную ель, однако рождественские мероприятия отменили из-за происходящего в секторе Газа.

© Фото: Abed Rahim Khatib, dpa, Globallookpress

В палестинском городе Вифлеем на Западном берегу реки Иордан, который ежегодно собирает паломников со всего мира, не будут праздновать католическое Рождество в ночь с 24 на 25 декабря. Представитель палестинской христианской общины Вифлеема Маджед Исхак заявил, что в городе не готовы ставить елку, пока из-за бомбардировок гибнут мирные жители сектора Газа.

«Мы не празднуем. В наших сердцах огромная боль, поэтому мы не можем и не готовы увидеть елку или какие-либо украшения», - цитирует Life слова Исхака.

Издание передает, что в этом году в Вифлееме планировали торжественно зажечь елку дважды, однако все мысли жителей города обращены к населению Газы.

Из-за обострения Ближневосточного конфликта туристический поток в Вифлеем иссяк, что стало серьезным ударом по экономической ситуации в городе. До 7 октября туристы и паломники приносили в городской бюджет по 1,5 миллиона долларов каждый день.

Ранее продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) заявила о высоком риске голода в секторе Газа. По данным организации, почти 80% населения анклава находятся в условиях чрезвычайной ситуации или даже катастрофы.