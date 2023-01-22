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Двое детей погибли при пожаре в Приамурье

Вероника Волосунова
04:20 22.01.2023
Пожар произошел в ночь субботы. Взрослым, по предварительной информации, являющимся опекунами, удалось спастись.
Двое детей погибли при пожаре в Приамурье
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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В селе Павловка Белогорского округа Приамурья при тушении пожара в частном доме обнаружены тела двоих детей, взрослые смогли спастись. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

«Прокуратура Белогорского района проводит проверку по факту пожара, в котором погибли двое детей», — следует из сообщения ведомства.

Пожар произошел в частном доме в ночь субботы. При тушении возгорания были найдены тела двух детей 2008 и 2009 годов рождения. Согласно предварительной информации, несовершеннолетние находились под опекой. Взрослые успели покинуть горящий дом.

Прокурор Белогорского района Евгений Верескун отправился на место происшествия, чтобы координировать работу правоохранительных органов. Прокуратура района занимается контролем поиска обстоятельств и причин пожара и гибели детей, включая ход и результаты процессуальной проверки произошедшего.

Прокуратура района контролирует установление всех обстоятельств и причин произошедшего, в том числе ход и результаты процессуальной проверки происшествия.

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В конце декабря прошлого года при пожаре в Кемеровском доме престарелых погибли 22 постояльца, еще шестеро с ожогами и признаками отравления угарным газом были госпитализированы в тяжелом состоянии. В МЧС сообщили, что тремя неделями ранее должен был состояться  инспекционный визит, однако его руководство не пустило инспектора внутрь. 

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