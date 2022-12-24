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Пожар в кемеровском доме престарелых ликвидирован: эксклюзивные кадры

Ирина Елагина
01:34 24.12.2022
Спасатели сбили пламя в частном доме престарелых в Кемерово.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Подразделения противопожарной охраны справиоись с открытым пламенем в частном доме престарелых в Кемерово. «Звезда» получила эксклюзивные кадры с места происшествия, снятые сразу после ликвидации пожара. На видео еще над зданием приюта еще видны клубы дыма, но пламени уже нет.

На место происшествия выехал прокурор Кемеровской области - Кузбасса Александр Блошкин.

«Прокуратура Кемеровской области Прокуратурой области организована проверка соблюдения требований пожарной безопасности, по результатам которой при необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования. Ситуация находится на контроле в прокуратуре области», - сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Напомним, что в ночь с 23 на 24 декабря в Кемеровском доме престарелых на улице Таврической произошел пожар. По предварительным данным, погибли 13 человек, судьба еще семерых постояльцев дома престарелых пока не известна.

Работа оперативных служб на месте происшествия продолжаются.

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