Корабль ВМС США обстрелял летательный аппарат хуситов в Красном море

Снаряд с корабля ВМС США, пущенный по летательному аппарату хуситов, взорвался рядом с судном, вышедшим из российского порта.

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Йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» сообщило, что корабль ВМС США обстрелял принадлежащий движению разведывательный летательный аппарат в Красном море. Один из снарядов, по имеющимся данным, взорвался вблизи судна под флагом Габона, которое вышло из российского порта.

«Во время полета разведывательного аппарата, принадлежащего ВМС Йемена, над Красным морем американский корабль открыл огонь из нескольких орудий», - цитирует сообщение хуситов ТАСС.

Ранее американский эсминец Thomas Hudner открыл огонь по йеменскому беспилотнику в Красном море. Дрон удалось сбить, корабль и военнослужащие США не пострадали.