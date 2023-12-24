Преподаватель Рудакова рассказал, что всегда доверял ему трудные задачи

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Десятикилограммовый бетонный блок бережно прикрыт белой тканью. Его российские военнослужащие достали из стены подвала дома в Марьинке, где совсем недавно шли ожесточенные боевые действия. Этот бетонный блок ценен своей надписью, которую оставил солдат российской армии штурмовик Роман Рудаков. Он пишет: «Кто меня найдет, позаботьтесь о моей матери сестре и брате».

Камень, на котором штурмовик оставил свое послание, нашли российские солдаты в разбитом снарядами доме. Там же были тела девяти попавших в засаду бойцов. Есть ли среди них Рудаков, пока не известно. Он числится пропавшим без вести. Роман позаботился о том, чтобы его сообщение нашли и прочитали сослуживцы. Использовал несколько фломастеров: одного для бетонной поверхности не хватило бы.

«Я думаю, что он мог писать не одним фломастером, потому что вот идет интенсивность. Вот тут она немножко разная. Поэтому я допускаю, что он писал, может быть, там кто-то помогал из товарищей. Я думаю, что это было написано уже в тот момент, когда просто они уже находились в безвыходном положении», - считает реставратор Ростовского областного музея краеведения Вячеслав Вереин.

Эксперты, которые видели этот камень, все уверены: это почерк, которым писал Роман. Хоть это и похоже больше на печатные буквы, но все-таки некое сходство с тем, как он писал в школе, с тем, как он писал в колледже, действительно есть. И, как говорят, Роман не зря выбрал именно этот бетонный блок.

Он находился внизу стены, соответственно, его не завалило при разрушении дома остальными бетонными блоками, он сам не разрушился, а поверхность блока покрыта специальным раствором, что дало возможность Роману написать это послание и оставить его здесь навечно - фломастер не сотрется. Тем более, что этот бетонный блок будут обрабатывать специалисты Ростовского краеведческого музея.

Их задача - очистить бетонный блок от пыли, обезжирить и укрепить материал. А главное сохранить надпись, которая для многих стала примером стойкости.

«Поражаешься силе духа. Какая должна быть, что, когда ребята знают, что это уже конец, никакой слабости, никаких соплей, ничего - все четко, ничего лишнего. Я считаю, что это воинский подвиг. Вот такие вещи нужно знать, нужно запоминать и нужно о них рассказывать», - заявил Вячеслав Вереин.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал исполнить просьбу Романа Рудакова. По его поручению брата военнослужащего - инвалида по зрению - уже отправили на лечение в военно-медицинскую академию имени Кирова в Санкт-Петербург.

«С братом у меня были хорошие отношения. Ммне известно лишь то, что он пропал без вести. Брат еще не мертв и непонятно, жив ли он», - поделился Алексей Рудаков.

Статус пропавшего без вести дает семье Романа надежду на то, что он все еще жив. В ветхом домике в Батайске живут мама, сестра и брат бойца. Сейчас они почти ни с кем не общаются. Сложный период неизвестности переживают в кругу самых близких. В их числе и 90-летняя бабушка Романа.

За мир в Донбассе Роман Рудаков сражался больше года. На этих кадрах в сентябре 2022-го он, только отслуживший срочную службу в армии, снова стоит с повесткой в руках. Здесь ему всего двадцать лет. С боевым настроем, без эмоций, командным голосом объясняет, зачем идет на фронт. И в этом же интервью Рудаков говорит то, что позже напишет на камне: главное для него - семья.

«Страшно только за семью. Как они переживают, а за себя - как Бог даст», - говорит боец.

Сослуживцы вспоминают Романа как мужественного человека, а также как позитивного, честного, позитивного и открытого товарища.

«Ну, мужественный человек, могу сказать сразу, мужественный. Никогда не было такого, чтобы он боялся. Я никогда не замечал. Своих друзей уважал, пользовался авторитетом среди коллектива личного состава. Хороший парень», - поделился один из бойцов.

Ростовский автотранспортный колледж. Здесь Роман Рудаков получил специальность автослесаря. Сегодняшние студенты техникума помогают бойцам, которые находятся в зоне спецоперации. Ремонтируют машины и отправляют их на фронт. Роман так же, как и эти ребята, с легкостью перебирал сложные механизмы, и только ему доверяли самую кропотливую работу.

«В этом деле на Романа всегда можно было полагаться и практически даже не проверять», - вспоминает преподаватель Михаил Титов.

Из тысяч выпускников он запомнился каждому учителю. Серьезный, аккуратный, старался помогать во всем и никогда не опаздывал на занятия. Большую часть времени на учебе Роман уделял не столько себе, сколько опеке своего брата - они были одноклассниками. Следил, чтобы тот сидел рядом и на удобном для него месте, доставал его учебники и тетради.

История Романа Рудакова олицетворяет собой подвиг всех бойцов спецоперации - с этих слов теперь начинают каждый урок в школе, где учился солдат. Люди со всей страны пишут письма в школу со словами поддержки семье, предлагают помощь, а некоторые даже присылают стихи.

О том, каким помнят Романа Рудакова его знакомые и товарищи, смотрите в сюжете Станислава Иващенко для программы «Главное с Ольгой Беловой».