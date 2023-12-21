Брат пропавшего без вести Романа Рудакова рассказал, как проводил с ним время

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Брат Романа Рудакова Алексей рассказал «Звезде», в каких отношениях был с пропавшим без вести бойцом. Он также сообщил, что семья бойца узнала о пропаже Романа в декабре, однако не назвал точную дату. Поговорить с ним удалось в Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова, куда Минобороны отправило Алексея Рудакова на лечение - у молодого человека проблемы со зрением.

По словам Алексея, ему нравилось проводить время с братом. Они вместе ходили в кинотеатр, посещали зоопарк.

«С братом у меня хорошие отношения. Мы любили ходить в кинотеатр, один раз ходили в зоопарк, там было довольно интересно. Вообще, отношения у меня с ним хорошие, и никак иначе», - подытожил он.

Ранее о характере военнослужащего Романа Рудакова рассказала его классный руководитель Марина Короленко. По его словам, он был скромным, честным и воспитанным человеком.

Роман Рудаков - боец, оставивший надпись на стене дома в Марьинке с просьбой позаботиться о его родных. Надпись обнаружили другие военнослужащие при штурме населенного пункта. Шойгу поручил исполнить написанную просьбу.