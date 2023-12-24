Двух 16-летних петербуржцев задержали за нападение на дворников-мигрантов

Двое 16-летних подростков предположительно совершили несколько нападений на сотрудников коммунальной службы, большинство пострадавших были из стран ближнего зарубежья.

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В Санкт-Петербурге двоих подростков задержали по подозрению в нападении на дворников. Против них возбудили уголовное дело о хулиганстве.

Как сообщает 360, в декабре полиция обратила внимание на выложенные в сеть видео с избиением сотрудников коммунальной службы. Всего несовершеннолетние совершили пять нападений, пострадали трое мужчин и двое женщин. Среди пострадавших четверо прибыли из стран ближнего зарубежья.

Ранее в Петропавловске задержали девятиклассника, напавшего на троих школьников с ножом и топором. По имеющимся данным, он состоял на психиатрическом учете.