Республиканцы не хотят сближения России и Китая, поэтому согласятся пойти на мирные переговоры с РФ.

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Соединенные Штаты захотят заключить мир с Россией вне зависимости от того, кто станет следующим президентом США - республиканец Дональд Трамп или демократ Джо Байден. По словам журналиста Le Figaro и специалиста по геополитике Рено Жирара, в интересах обоих кандидатов пойти Москве на уступки.

«...он (Трамп. - Прим. ред.) уже говорил, что решит проблему за 24 часа, то есть он спросит у Путина, чего тот хочет, либо администрация Байдена и демократы также в конечном счете захотят мира», - сказал Жирар в эфире французской радиостанции Sud Radio.

Журналист добавил, что республиканцы не хотят сближения Москвы с Пекином, поэтому пойдут на мирные переговоры с Россией.

Жирар также отметил, что на Украине люди все больше критикуют ВСУ за провал стратегии. В Киеве осознали, что Украина не сможет вернуть русскоязычные регионы и одержать верх в конфликте.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что даже все оружие мира не позволит Украине одержать победу. По его словам, у Киева нет возможности провести контрнаступление, и в начале 2024 года Россия продиктует свои условия для установления мира.