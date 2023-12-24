РФ уведомила МАГАТЭ о достаточном количестве сотрудников для эксплуатации ЗАЭС
Дипломаты Постоянного представительства России при международных организациях в Вене уведомили МАГАТЭ о ситуации на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).
Как передает RT, по состоянию на 19 декабря они сообщили о достаточном количестве сотрудников, находящихся там, для ее безопасной эксплуатации.
«Сотрудников на ЗАЭС достаточно для ее безопасной эксплуатации в режиме холодного и горячего останова, а также для проведения плановых ремонтных работ», - рассказали российские дипломаты.
Вечером 22 декабря губернатор Запорожской области Евгений Балицкий назвал состояние атомных реакторов на ЗАЭС как стабильное. По его словам, отсутствуют угрозы старения или разрушения станции.
Боевики ВСУ с имеющимся у них вооружением, добавил Балицкий, также не смогут нанести ущерб, необходимый для экологической катастрофы или ядерного коллапса, а сама ЗАЭС простоит столько, сколько нужно.