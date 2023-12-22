Балицкий оценил состояние атомных реакторов на ЗАЭС как стабильное

Балицкий отметил, что вооружение противника не способно привести к ядерному коллапсу или экологической катастрофе.

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Атомные реакторы на Запорожской АЭС находятся в стабильном состоянии. Об этом сообщил РИА Новости губернатор региона Евгений Балицкий.

«Атомные реакторы находятся в абсолютном… стабильном состоянии, в абсолютном понимании со стороны руководства и "Росатома"», - сказал Балицкий.

Губернатор добавил, что угрозы старения или разрушения станции также отсутствуют. По его словам, противник с тем вооружением, которое у него есть, также не сможет нанести необходимый ущерб для экологической катастрофы или ядерного коллапса, а сама ЗАЭС простоит столько, сколько нужно.

Балицкий указал, что сегодня два реактора работают на наших ТВЭЛ, а четыре других на Westinghouse.

Ранее стало известно, что «Росатом» и МАГАТЭ проведут полномасштабные консультации по ЗАЭС зимой 2024 года. К такому решению пришли на Климатической конференции ООН (СОР-28) в Дубае.