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Вучич заявил, что Сербия не признает Косово и не позволит ему стать членом ООН

Ирина Елагина
15:51 24.12.2023
Президент Сербии Александар Вучич считает, что компромиссы в отношениях с Косово не возможны.
Вучич заявил, что Сербия не признает Косово и не позволит ему стать членом ООН
© Фото: Predrag Milosavljevic, XinHua, Globallookpress
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Сербия открыта к диалогу и готова пойти на компромисс, но в ситуации с Косово позиция остается неизменной «в краткосрочной, ни в долгосрочной перспективе» - признание его независимости невозможно. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич.

«Мы всегда старались найти компромисс, постараемся и в будущем. Но нам всегда приходится делать некоторые оговорки, чтобы дать всем понять, что Сербия не признает независимость Косова», - отметил сербский лидер.

Он дал понять, что исключает любую поддержку Косово со стороны Сербии.

«Сербия не примет ни одного документа, обязывающего поддерживать и помогать так называемому Косову в членстве в ООН, организациях, институтах и агентствах ООН», - добавил Вучич.

Он подчеркнул, что Белград не возьмет на себя такие обязательства ни «в краткосрочной, ни в долгосрочной перспективе».

По данным сербских властей, в Косово с каждым годом растет количество происшествий в отношении сербов: в 2021 году было зафиксировано 128 таких инцидентов, в 2022-м - 150, а с начала этого года произошло уже 176 нападений.

Ранее сообщалось, что Вучич заявил о трудном периоде в истории страны и заверил, что Белград «всегда будет защищать Косово и Метохию как часть территории Сербии».

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