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Вучич сказал, что Косово всегда будет восприниматься Сербией как часть ее территории

Марина Крижановская
03:04 18.12.2023
Вучич предупредил о непростом периоде в жизни Сербии, и заявил, что Белград всегда будет защищать Косово и Метохию как часть своей территории.
Вучич сказал, что Косово всегда будет восприниматься Сербией как часть ее территории
© Фото: ТРК «Звезда»
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Сербию ожидает трудный период, во время которого ей придётся вступать в переговоры с Косово, но Белград исходит из того, что всегда намерен защищать Косово и Метохию как часть территории Сербии. Об этом заявил президент Александр Вучич в штабе коалиции правящей Сербской прогрессивной партии.

«Впереди нас ждет трудный период. И нам придется продолжать вести переговоры и продолжать наш европейский путь. Будут и тяжелые переговоры с Приштиной, и непростые уступки. Но мы всегда будем защищать Косово и Метохию как часть территории Сербии», - пообещал сербский лидер.

Он обратил внимание, что по итогам выборов абсолютное большинство мест и более 127 мандатов получит коалиция «Александар Вучич - Сербия не должна останавливаться». Вучич вспомнил, что многие с усмешкой восприняли его слова, когда он предупредил, что коалиция получит абсолютное большинство.

Как сообщалось ранее, 17 декабря в стране состоялись внеочередные парламентские выборы. Партия Вучича лидирует с результатом 50,18% голосов после обработки 38,34% бюллетеней.

Вечером того же дня премьер-министр Ана Брнабич сообщала, что партия получает более 47% голосов. Приводились промежуточные результаты, который получил прозападный блок «Сербия против насилия» - около 23%, Социалистическая партия Сербии, входящая в правящую коалицию - порядка 6,7%. Окончательные результаты голосования сербский избирком сообщит в течение 96 часов после закрытия участков.

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