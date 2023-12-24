В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Путин отметил свойство российских военных помнить о своих боевых товарищах

Анастасия Бобылева
15:12 24.12.2023
Российский президент заявил, что только российские военнослужащие не забывают о боевых товарищах. Он сказал об этом после того, как один из бойцов попросил наградить его командира.
Путин отметил свойство российских военных помнить о своих боевых товарищах
© Фото: Bulkin Sergey, news.ru, Globallookpress
Читайте нас на:

Президент РФ Владимир Путин заявил, что только в России военнослужащие, получая награду, не забывают о своих боевых товарищах. Во время общения с бойцами, получившими звание Героя России, он рассказал, как один из солдат попросил наградить его командира.

«Мужчина настоящий. Он: "Мне дали, спасибо, а чем командир хуже? Так же, как и я, воевал!" О товарищах боевых не забывает», - прокомментировал Путин, видео с ним выложил в Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

На тот момент командир и остальные члены экипажа бойца уже были приставлены к наградам, однако боец, об этом не знал. Тем ценнее, отметил Путин, была его просьба.

«Какой товарищ у вас по оружию надежный. Не знал ничего, а о вас, своих товарищах боевых, не забывал. Не знаю даже, только для России, наверное, характерно», - заявил президент.

Он выразил сомнение в том, что подобное возможно в каких-либо других армиях. Также Путин сообщил, что награжденный боец попросил новый танк для экипажа.

«Не попросил себе ни денег, ни путевку. Танк попросил! И награду для своего командира. Просто удивительно», - отметил российский лидер.

Ранее были опубликованы кадры разговора Владимира Путина с участниками СВО, награжденными медалями «Золотая Звезда». Беседа состоялась в Национальном центре управления обороной в Москве.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:18 В стране и мире
Потери израильской армии с начала эскалации конфликта достигли 477
20:00 В стране и мире
Число погибших за время конфликта в Газе достигло 20 258 человек
21:22 В стране и мире
Херш заявил, что диверсии на «Северных потоках» готовили США за недели до СВО
04:41 В стране и мире
Грузовой поезд столкнулся с фурой в Хабаровском крае
03:47 В стране и мире
Украинский телеведущий сбежал в ЕС, использовав саммит в Брюсселе
Популярное
ДНК бабуинов помогла найти царство Пунт из папирусов древнего Египта
Путин не поздравит с Новым годом лидеров недружественных стран
Далай-лама рассказал, как обрести покой и избавиться от негативных эмоций
Пассажира рейса Екатеринбург - Благовещенск ошибочно приняли за покойника
Видео
«Ксюш, привет, это ты?»: Путин поговорил с девочкой, которая мечтает стать ведущей
Видео
Путин заявил, что Россия не могла позволить США «чавкать» исконно российскими землями
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.
На сайте tvzvezda.ru применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробнее
Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.