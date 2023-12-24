Путин отметил свойство российских военных помнить о своих боевых товарищах

Российский президент заявил, что только российские военнослужащие не забывают о боевых товарищах. Он сказал об этом после того, как один из бойцов попросил наградить его командира.

© Фото: Bulkin Sergey, news.ru, Globallookpress

Президент РФ Владимир Путин заявил, что только в России военнослужащие, получая награду, не забывают о своих боевых товарищах. Во время общения с бойцами, получившими звание Героя России, он рассказал, как один из солдат попросил наградить его командира.

«Мужчина настоящий. Он: "Мне дали, спасибо, а чем командир хуже? Так же, как и я, воевал!" О товарищах боевых не забывает», - прокомментировал Путин, видео с ним выложил в Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

На тот момент командир и остальные члены экипажа бойца уже были приставлены к наградам, однако боец, об этом не знал. Тем ценнее, отметил Путин, была его просьба.

«Какой товарищ у вас по оружию надежный. Не знал ничего, а о вас, своих товарищах боевых, не забывал. Не знаю даже, только для России, наверное, характерно», - заявил президент.

Он выразил сомнение в том, что подобное возможно в каких-либо других армиях. Также Путин сообщил, что награжденный боец попросил новый танк для экипажа.

«Не попросил себе ни денег, ни путевку. Танк попросил! И награду для своего командира. Просто удивительно», - отметил российский лидер.

Ранее были опубликованы кадры разговора Владимира Путина с участниками СВО, награжденными медалями «Золотая Звезда». Беседа состоялась в Национальном центре управления обороной в Москве.