Армия «Мы все пойдем до конца»: Путин пообщался с участвующими в СВО Героями России Владимир Путин заявил это в ходе беседы с Героями России в Национальном центре управления обороной в Москве. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Президент России Владимир Путин пообщался с Героями России, которым незадолго до этого вручил медали «Золотая Звезда». «Мы все с вами, и я в том числе, пойдем до конца, защищая интересы страны», - сказал Путин в ходе беседы с Героями России в Национальном центре управления обороной страны. Владимир Путин добавил, что эта готовность дорогого стоит. Рядом также присутствовали министр обороны России Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов. Ранее сообщалось, что Владимир Путин осмотрел новые образцы современной военной техники в Национальном центре управления обороной России. Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика