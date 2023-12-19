«Мы все пойдем до конца»: Путин пообщался с участвующими в СВО Героями России
Владимир Путин заявил это в ходе беседы с Героями России в Национальном центре управления обороной в Москве.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Президент России Владимир Путин пообщался с Героями России, которым незадолго до этого вручил медали «Золотая Звезда».
«Мы все с вами, и я в том числе, пойдем до конца, защищая интересы страны», - сказал Путин в ходе беседы с Героями России в Национальном центре управления обороной страны.
Владимир Путин добавил, что эта готовность дорогого стоит.
Рядом также присутствовали министр обороны России Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин осмотрел новые образцы современной военной техники в Национальном центре управления обороной России.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.