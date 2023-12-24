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Генерал ВСУ Марченко заявил, что на Украине закончились добровольцы

Ирина Елагина
15:05 24.12.2023
Один из военачальников ВСУ заявил, что у руководства страны пока нет понимания, как провести массовую мобилизацию.
Генерал ВСУ Марченко заявил, что на Украине закончились добровольцы
© Фото: Markiian Lyseiko, ZUMAPRESS, Globallookpress
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На Украине не знают, как восполнить понесенные в ходе боевых действий потери ВСУ и провести масштабную мобилизацию. Об этом заявил генерал-майор украинских войск Дмитрий Марченко.

По словам украинского военачальника, в стране закончились добровольцы, и как на этом фоне проводить мобилизацию не понятно.

«Те добровольцы, которые хотели добровольно пойти в ряды ВСУ, закончились… Сказать точно, когда это будет и как качественно, сложно сказать..., как это осуществить физически, понимания нет», - приводит РИА Новости слова генерала ВСУ.

Напомним, что ГШ ВСУ обратился к Владимиру Зеленскому с просьбой мобилизовать в войска дополнительно 450-500 тысяч человек. В МО Украины предложили принудительно вернуть в страну уехавших за границу мужчин-беженцев призывного возраста. Эту идею разделяет и Марченко, заявивший, что «не стоит закрывать дырки на фронте женщинами, когда масса мужчин скрываются за границей».

Ранее сообщалось, что потери ВСУ на передовой превысили 383 тысяч бойцов убитыми и ранеными. Украина уже обратилась в ряд стран с просьбой помочь с выдачей скрывающихся за границей украинцев, которых можно отправить на фронт. В Германии категорически отвергли такое предложение, а в Эстонии согласились обдумать двустороннее соглашение об особых условиях экстрадиции таких беженцев.

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