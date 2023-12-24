Россия установила рекорд суточных поставок газа в Китай по «Силе Сибири»
Новый рекорд в газовых поставках зафиксирован 23 декабря.
© Фото: Павел Львов, РИА Новости
Рекордные объемы газа прошли за сутки из России в Китай по трубопроводу «Силе Сибири» 23 декабря. О новом историческом рекорде сообщила пресс-служба «Газпрома».
«Заявка китайской стороны на поставку газа по газопроводу "Сила Сибири" вновь превысила суточные контрактные обязательства», - говорится в тексте релиза.
В компании отметили, что «Газпром» поставил КНР «все запрошенные объемы» голубого топлива.
Напомним, что Россия с этого года лидирует по поставкам природного газа в Китай, опережая Туркменистан, Катар и Австралию. Россия продает Китаю 2,7 млрд куб. м газа в год. Основная масса российского газа закачивается через «Сила Сибири» - до 2 млрд куб. м.