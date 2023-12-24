В результате стрельбы в ТЦ во Флориде несколько человек получили ранения

В торговом центре Paddock Mall произошла стрельба, несколько человек ранены, злоумышленник скрылся с места.

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Во Флориде, США, в одном из торговых центров неизвестный устроил стрельбу, в результате несколько человек получили ранения. Об этом сообщил телеканал ABC7news.

«По данным полиции, несколько человек получили ранения в результате стрельбы в торговом центре Флориды за два дня до Рождества», - рассказали репортеры.

Инцидент произошел в городе Окала, в торговом центре Paddock Mall. Устроивший стрельбу скрылся с места происшествия.

Одна из посетителей торгового центра сообщила, что ходила с матерью за покупками, и в какой-то момент раздались несколько выстрелов и началась паника. По ее словам, сотрудники торгового центра открыли эвакуационные выходы и приказали всем бежать.

Торговый центр эвакуировали. Людей призвали избегать района, где произошло ЧП.

Как сообщалось 5 декабря, за 2023 год в Соединенных Штатах произошло рекордное число случаев массовой стрельбы. В уходящем году там зафиксировали 38 фактов применения огнестрельного оружия в местах массового скопления людей.

В США с 2006 года ведется статистика преступлений с массовой стрельбой в отношении людей. Уточняется, что показатели растут год от года.