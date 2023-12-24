Политолог Михайлов заявил о формировании европейской коалиции в противовес ЕС

Политолог считает, что неприсоединившиеся к декларации по гарантиям безопасности Украины страны опасаются недовольства своего населения.

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Политолог и специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов в беседе со «Звездой» рассказал, что кроется за нежеланием шести стран Евросоюза присоединиться к гарантиям безопасности Украины.

«Больше это связано все с экономикой. Гарантии - это помощь до конца, еще какие-то (меры - Прим. ред.) в ущерб интересов собственных стран», - сказал эксперт.

Политолог предположил, что неприсоединившиеся к декларации по гарантиям безопасности Украины страны формируют некую новую коалицию в противовес существующему Европейскому союзу. По его словам, в польском обществе давно ходит мнение, что Европейский союз необходимо реформировать. Михайлов отмечает, что, вероятно, это уже принятое коллегиальное решение о новых инициативах, которые в будущем уже будут исходить от этих стран.

«В любом случае в ЕС усиливаются разногласия. Вполне, вероятно, связно с тем, что американцы хотя переложить ответственность поддержания Украины на ЕС, сами при это полностью уже фактически соскакивают. Это мы видим на принятии военного бюджета 880 млрд, из которых 300 млн идут Украине». - объяснил политолог.

По мнению политолога, неприсоединившихся к декларации по гарантиям безопасности Украины стран может объединять опасность того, что внутри население будет противиться неким инициативам.

«Наступает определенный кризис, и не хватает денег для помощи Украине. А эти страны (не принявшие декларацию гарантиям безопасности Украины - Прим. ред.) идут на упреждение. Они не хотят увеличивать налогообложение своего населения, которое и так сейчас предъявляет претензии руководству», - сказал политолог.

Напомним, что шесть стран Европейского союза не присоединились к декларации по гарантиям безопасности Украины. Австрия, Польша, Венгрия, Словакия, Хорватия и Мальта не готовы их предоставить Киеву.