Добровольцы отряда «БАРС-8» показали, как уничтожают дроны ВСУ из огнестрельного оружия

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Добровольцы отряда «БАРС-8» Южной группировки войск рассказали и показали, как противодействуют ударным дронам ВСУ в Запорожье. Кадры предоставили в Минобороны России.

Кроме системы ПВО и средств РЭБ, бойцы активно применяют эшелонированную оборону и работают на постах воздушного наблюдения. После обнаружения в воздухе подозрительных целей, наблюдатели уничтожают их из антидроновых ружей или стрелкового оружия.

«У нас есть "лисьи норы", чтобы прятаться от обстрелов и осколков, еще четыре блиндажа. То есть мы не находимся все в одном месте, разбредаемся в разные стороны. У нас есть ориентиры - одинокое дерево, конец "лисянки". Каждый все знает, отработано. Каждую субботу у нас чистка оружия, чтобы патроны все чистые были на боеготовности. Все проверяем. Отрабатываем» - рассказал командир взвода с позывным «Казах».

После того, как вражеский дрон поражен, его осматривают саперы. Их задача - разминировать боеприпас. Затем, если коптер остается пригодным, его могут использовать в качестве «донора» запчастей для аналогичных моделей наших беспилотников.

Ранее ставропольские минометчики подавили огневые позиции ВСУ на опорном пункте под Вербовым. С обнаружением и корректировкой целей им помогали операторы БПЛА.

Материал подготовили: Алина Луговая и Николай Баранов.