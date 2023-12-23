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Ставропольские минометчики подавили огневые позиции ВСУ на опорном пункте под Вербовым

06:17 23.12.2023
Операторы БПЛА обнаружили цели, минометчики за считанные минуты их уничтожили.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Подразделения десантно-штурмового Кавказского казачьего полка ВДВ из Ставрополя уничтожили пехоту ВСУ и подавили огневые позиции противника в опорном пункте под Вербовым. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Наши расчеты БПЛА обнаружили группу пехоты, которая двигалась вдоль окопов, довели нам информацию, передали координаты. Расчет нашего миномета 82-го калибра вывелся на огневую позицию. Открыли огонь, после чего от расчетов БПЛА пришло подтверждение о поражении цели. Также незаметно скрылись и продолжили вести наблюдение новых целей», - рассказал командир минометного взвода с позывным «Теза».

Минометные расчеты Ставропольских десантников подавляют огневые позиции ВСУ на расстоянии до шести километров. У них есть всего несколько минут, чтобы привести орудие к бою и уничтожить пехоту или технику противника беглым огнем. При возможности они сокращают дистанцию до цели.

Высокую точность и скорость поражения позиций противника обеспечивают операторы БПЛА, которые ведут разведку и помогают с корректировкой целей.  

Ранее десантники показали уничтожение ВСУ под Вербовым при помощи беспилотников. Оператор БПЛА с позывным «Санта» объяснил, почему использует две «железных птицы» для уничтожения цели. 

Материал подготовили Алина Луговая и Николай Баранов.

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