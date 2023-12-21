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Российские средства ПВО сбили украинскую ракету над Азовским морем, сообщает Министерство обороны РФ.

По данным оборонного ведомства, Киев попытался атаковать российские объекты на территории страны сегодня в районе 15.00 по столичному времени.

Накануне в небе над Белгородской областью был сбит украинский дрон. Террористическую атаку предотвратили в районе 21.00. До этого Минобороны отчиталось об уничтожении украинского беспилотника самолетного типа в Калужской области.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.