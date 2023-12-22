МО РФ сообщило о 39 ударах по украинской военной инфраструктуре за неделю

Целями ударов стали военная аэродромная инфраструктура, средства навигационного обеспечения полетов, базы горючего, места хранения боеприпасов, вооружения и техники, а также центры подготовки и применения БПЛА с пунктами управления и размещения боевиков.

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Минобороны России сообщило о том, что за неделю было нанесено 39 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по украинской военной инфраструктуре.

«В период с 16 по 22 декабря 2023 года Вооруженными силами Российской Федерации нанесены 39 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами», - заявил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

Целью российских ударов стала украинская военная аэродромная инфраструктура, средства навигационного обеспечения полетов, базы горючего, места хранения артиллерийских боеприпасов, вооружения и военной техники врага.

Также поражались украинские центры подготовки и применения беспилотников, пункты управления и размещения подразделений ВСУ, иностранных наемников и формирований украинских националистов.

Официальный представитель российского оборонного ведомства отметил, что все назначенные объекты были поражены.

Ранее Генштаб ВС РФ констатировал значительное снижение военного производства на Украине в результате применения российского высокоточного оружия по ее инфраструктуре.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.