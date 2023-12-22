МО РФ сообщило о 39 ударах по украинской военной инфраструктуре за неделю
Минобороны России сообщило о том, что за неделю было нанесено 39 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по украинской военной инфраструктуре.
«В период с 16 по 22 декабря 2023 года Вооруженными силами Российской Федерации нанесены 39 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами», - заявил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.
Целью российских ударов стала украинская военная аэродромная инфраструктура, средства навигационного обеспечения полетов, базы горючего, места хранения артиллерийских боеприпасов, вооружения и военной техники врага.
Также поражались украинские центры подготовки и применения беспилотников, пункты управления и размещения подразделений ВСУ, иностранных наемников и формирований украинских националистов.
Официальный представитель российского оборонного ведомства отметил, что все назначенные объекты были поражены.
Ранее Генштаб ВС РФ констатировал значительное снижение военного производства на Украине в результате применения российского высокоточного оружия по ее инфраструктуре.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.