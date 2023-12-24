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Эстонский генерал Террас заявил, что силы Украины на исходе

Игнат Далакян
12:09 24.12.2023
Бывший глава эстонской армии заявил, что Запад должен нарастить военную поддержку Украины.
Эстонский генерал Террас заявил, что силы Украины на исходе
© Фото: Павел Лисицын, РИА Новости
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Бывший глава Армии обороны Эстонии и член Европарламента генерал Рихо Террас заявил, что Российская Федерация может испортить Рождество Украине, если соберет для этого силы, поскольку у Украины заканчивается вооружение.

«Силы Украины заканчиваются. У них на исходе техника и оружие», - цитирует экс-главу эстонской армии обороны ERR.

Он считает, что западные страны должны нарастить военную поддержку Украины. По мнению Террасса, если Российская Федерация сможет забрать обратно что-то крупное, это станет «плохим сигналом всему миру». Генерал также заявил, что в этой ситуации Европарламент тоже должен сыграть свою роль.

Ранее бывший морской пехотинец США Брайан Берлетик заявил, что ВС РФ способны успешно уничтожать любую оборону ВСУ. По словам бывшего морского пехотинца США, новые линии обороны украинской армии не станут преградой для Вооруженных сил России.

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