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Очевидица показала место, где на человека упало дерево во время шторма в Сочи

Никита Черненко
12:20 24.12.2023
Жители выбегали на улицу, когда ветер начал сносить крышу дома, чтобы переставить машины.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Один человек стал жертвой упавшего дерева, поваленного во время урагана в Сочи. Сильный ветер срывал крыши со зданий, а также повалил деревья по всему городу.

Всего в городе повалено более 80 деревьев, пришедший в курортный город шторм повредил множество линий электропередачи, машин и дорог. Сотрудники МЧС и местные жители занимаются распилом упавших стволов.

«Ночью проснулись от грохота, увидели с балкона, что крыша обваливается. Пришлось выбегать на улицу, переставлять машины, предупредили соседей тоже, было очень страшно», - рассказала жительница Сочи Ирина Ершова.

Придавленного деревом человека нашел внук пенсионерки. По словам пожилой женщины, ее внук выбежал из дома на крики, а когда вернулся сказал, что «там человека раздавило».

«Приезжала скорая, стояла два часа, потом приехали МЧС, пытались ствол распилить, а в конце приехали криминалисты», - рассказала пенсионерка.

По заявлению мэра города Алексея Копайгородского, из-за непогоды пострадало 11 крыш. Над ликвидацией последствий стихии работают свыше 400 человек и 100 единиц техники, штормовое предупреждение продействует в Сочи до конца понедельника.

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