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ДНК бабуинов помогло найти царство Пунт из папирусов древнего Египта

Ирина Елагина
12:15 24.12.2023
Древний манускрипт нашли в фондах Эрмитажа в 1880-е годы и только сейчас ученым удалось понять, где именно находилось райское царство Пунт.
ДНК бабуинов помогло найти царство Пунт из папирусов древнего Египта
© Фото: Waltraud Grubitzsch, ZB, Globallookpress
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Современные технологии помогли ученым разгадать тайну легендарного царство Пунт из папирусов древнего Египта. Древний манускрипт еще в 1880 годы нашел в фондах Эрмитажа египтолог Владимир Голенищев, но только сейчас стало понятно, где находился «край изобилия и блаженства», где жил волшебный змей, и где оказались древние путешественники, потерпевшие кораблекрушение. О научном открытии сообщило РИА Новости.

Подсказкой стало упоминание в «Сказке о потерпевшем кораблекрушение» на папирусе диковинных животных - обезьян-бабуинов. В Египте они не водятся, но их нередко привозили из других регионов Африки для жертвы богам и изготовления мумий - эти забальзамированные животные и помогли ученым.

Исследователи из из Египетского музея и Университета Калифорнии отобрали ДНК десяти забальзамированных бабуинов, датированных XVI-X веками до н.э. Оказалось, что обезьян привезли из Африканского Рога - древнего государства на территории современных Джибути, Сомали, Эфиопия и Эритреи. Ученые считают, что именно здесь и находилось царство Пунта.

«На территории нынешних Эритреи и Эфиопии процветало могущественное Аксумское царство. Аксум возник на обломках более ранней культуры. Один из ее центров - древний порт Адулис - по сей день радует археологов старинными находками. Так что, возможно, именно туда и приплыло посольство Хатшепсут», - считают египтологи.

Ранее сообщалось, что археологи наткнулись на древнейшую на Земле рисовую террасу: здесь выращивали эту сельскохозяйственную культуру крестьяне эпохи неолита, это 5,3 тыс. до 5,5 тыс. до н. э.

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