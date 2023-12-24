МЧС предупредило жителей Сочи о смерче и 5-метровых волнах 24 и 25 декабря

По данным метеорологов, Сочи попали в зону крайне неблагоприятных погодных условий с ветром до 32 м/с.

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Шторм с волнами высотой до пяти метров, ураганный ветер с порывами до 32 м/с и ливень ожидаются сегодня и завтра в Сочи. МЧС предупредило жителей региона о продлении штормового предупреждения на 24-25 декабря.

«24 и 25 декабря в Сочи и ФТ Сириус ожидаются сильные дожди, грозы, усиление ветра, подъемы уровней рек», - поделились прогнозом в МЧС.

По данным метеорологов, у побережья Черного моря в Сочи на участке Магри - Псоу волны смогут достигать до пяти метров и есть риск появления такого редкого и опасного природного явления как смерч.

Ранее сообщалось, в Сочи с пятницы объявлен повышенный уровень погодной опасности, во время шторма ветер повалил свыше 50 деревьев и срывал кровли с восьми жилых домов. По данным на утро 24 декабря, из-за стихии порядка 12 тысяч человек в четырех района Сочи остались света.