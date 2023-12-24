Армия ВС РФ уничтожили около 150 боевиков в районе Серебрянского лесничества По словам представителя МО РФ, украинские войска, в частности, потеряли на данном направлении танк, два бронетранспортера и гаубицу Д-30. © Видео: Минобороны России © Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда» Читайте нас на: Украинские войска потерли до 150 военнослужащих в районе Серебрянского лесничества. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук. «Подразделения группировки войск "Центр" на Краснолиманском направлении отразили две атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения в районе Торского и Червоной Дибровы», - сообщил представитель МО РФ. По его словам, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и техники 67-ой механизированной бригады в районе Серебрянского лесничества. «Потери противника составили до 150 военнослужащих, танк и два бронетранспортера. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожена 122-мм гаубица Д-30», - сообщил Савчук. Ранее Министерство обороны поделилось оперативной информацией с передовой о действиях «Южной» группировки ВС РФ . По сообщению российского оборонного ведомства, украинские войска потеряли на Донецком направлении за сутки до 200 военнослужащих и большое количество бронетехники, в том числе западного производства. Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика