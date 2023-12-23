ВСУ потеряли на Донецком направлении до 200 военнослужащих

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ВСУ потеряли на Донецком направлении за сутки до 200 военнослужащих и большое количество бронетехники, в том числе западного производства. МО РФ поделилось оперативной информацией с передовой.

В течение суток части «Южной» группировки ВС РФ совместно с авиацией и артиллерией отбили 11 атак противника в районе четырех населенных пунктов ДНР: бои шли в Красном, Дылеевке, Кирово и Георгиевке.

«Общие потери противника составили до 200 военнослужащих, четыре танка, в том числе один «Leopard-2» производства ФРГ, боевая машина пехоты «Bradley» производства США и три автомобиля», - рассказали в МО РФ.

Помимо этого, ударами нашей артиллерии в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены несколько самоходок, в том числе польская «Krab», а также «Акация» и «Гвоздика» и по две гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

Ранее сообщалось, что неприятель лишился до 210 военнослужащих при попытке атаковать наши позиции на Донецком направлении.

Материал подготовили Ирина Елагина и Николай Баранов.