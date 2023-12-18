«Две полоски»: Шольц сообщил, что заболел коронавирусом

Немецкий политик отметил, что планирует продолжать работу в изоляции.

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Канцлер Германии Олаф Шольц заболел коронавирусом.

Лидер ФРГ признался, что «это явно не тот сюрприз», которому он рад. Политик добавил, что на данный момент планирует работать в изоляции.

«В случае небольшого количества симптомов я рассчитываю на легкое течение», - написал Шольц в соцсети X.

Олаф Шольц отметил, что его тест на COVID-19 показал «две полоски».

Немецкие СМИ со ссылкой на пресс-секретаря канцлера Штеффена Хебестрайта пишут, что из-за болезни Шольца пришлось отменить визит в Берлин нового премьер-министра Словакии. Но инфекция не мешает канцлеру работать в режиме видеоконференсвязи. Хебестрайт напомнил, что Шольц в этом году прививался от COVID-19.