Всего ВСУ потеряли до 55 военнослужащих и более 10 единиц техники.

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Военнослужащие группировки войск «Запад» отбили семь контратак ВСУ на Купянском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

Как сообщил начальник пресс-центра, пять контратак проводились в районе озера Лиман, Синьковка и Ивановка, где силами 6-й общевойсковой армии и артиллерийской поддержки противника вынудили отойти в южном и юго-западном направлениях. Две другие атаки ВСУ провели в направлении Жегловки и Тернов, где боевики также потерпели поражение.

«В результате слаженных действий, расчет самоходной артиллерийской установки "Мста-С" под командованием сержанта Владимира Лобаева уничтожил танк Leopard 2 в районе населенного пункта Терны. Общие потери ВСУ составили до 55 военнослужащих, 2 танка Leopard 2, 2 бронетранспортера М113, 2 миномета, 4 пикапа и орудие Д-20», - сообщил Зыбинский.

Ранее Минобороны РФ сообщило об успешном занятии мотострелками 6-й общевойсковой армии выгодных рубежей на Купянском направлении. Выбитый с позиций противник предпринял контратаку, однако военнослужащие ВС РФ успешно отразили ее и заставили боевиков отступить.

Материал подготовили Никита Черненко и Николай Баранов.