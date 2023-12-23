Мотострелки ВС РФ выбили ВСУ и отбили контратаку боевиков на Купянском направлении

Мотострелки группировки войск «Запад» выбили боевиков с выгодных рубежей и удержали позиции в ходе контратаки ВСУ.

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Военнослужащими мотострелковых подразделений 6-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» были захвачены и удержаны выгодные позиции обороны на Купянском направлении в зоне проведения СВО. Информацию предоставило Минобороны России.

Российские штурмовики выбили противника из нескольких участков леса, однако после боевики ВСУ предприняли попытку контратаки разрозненной группой. Как отметил командир мотострелковой роты с позывным «Батя», противник был «дезориентирован на местности и не мог отбивать наш шквалистый огонь».

«Мотострелки 6-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" нанесли огневое поражение разрозненным штурмовым группам ВСУ на Купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции. В ходе очередной неудачной атаки боевиков ВСУ были закреплены выгодные рубежи обороны», - сообщили в Минобороны РФ.

Ранее Минобороны опубликовало кадры работы бойцов спецназа, поразивших живую силу ВСУ из АГС-17 «Пламя» на Купянском направлении. Военнослужащие подразделений специального назначения отработали по вскрытому наблюдательном пункту и опорнику ВСУ из станкового гранатомета, установленного на багги.

Материал подготовили Никита Черненко и Николай Баранов.