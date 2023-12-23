В МО РФ отметили, что на данном направлении противник, в частности, потерял два пикапа и до 115 боевиков убитыми и ранеными.

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Украинские боевики лишились восьми долговременных огневых точек на Южнодонецком направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.

«Противник за сутки потерял восемь долговременных огневых точек, два пикапа и до 115 боевиков убитыми и ранеными», - заявил он.

Александр Гордеев отметил, что бомбардировочная авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы российских войск поразили опорные пункты, пункты временной дислокации и районы сосредоточения живой силы 79-й десантно-штурмовой, 72-й механизированной и 58-й мотопехотной бригад украинских войск в районах Новомихайловки, Константиновки, Угледара, Пречистовки и Урожайного.

В российского оборонном ведомстве также отметили, что Вооруженные силы России сорвали четыре попытки боевиков провести ротацию в районах Новодонецкого и Червоного. Кроме того, начальник пресс-центра группировки «Восток» добавил, что российская артиллерия уничтожила гаубицу Д-20 в районе Нескучного и два минометных расчета в районах Макаровки и Новодонецкого в ходе контрбатарейной борьбы.

Ранее подразделения беспилотников авиации Ивановского гвардейского соединения ВДВ уничтожили пехоту украинских боевиков ударными дронами со сбросами под Артемовском. На этом направлении СВО подразделения БПЛА ВДВ уничтожают десятки националистов ежедневно.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.