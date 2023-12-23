Ивановские десантники уничтожили дронами пехоту ВСУ под Артемовском

Пехота ВСУ не смогла скрыться от «зоркого глаза» наших операторов БПЛА.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Под Артемовском подразделения БПЛА авиации Ивановского гвардейского соединения ВДВ уничтожили пехоту противника ударными дронами со сбросами. Кадры предоставили в Минобороны России.

Пехота ВСУ пыталась укрыться в окопах и блиндажах, однако «металлические птицы» наших десантников обнаружили ее и там. Операторам БПЛА требуется всего несколько секунд на корректировку и наведение, затем дрон отпускает снаряд точно в цель - укрытия противника вскрыты, а сам он уничтожен.

На Артемовском направлении спецоперации подразделения БПЛА ВДВ каждый день уничтожают десятки боевиков ВСУ.

Ранее штурмовики ВДВ показали кадры зачистки опорного пункта ВСУ у Артемовска. В результате противник был вынужден бежать со своих позиций.

Материал подготовили Алина Луговая и Николай Баранов.